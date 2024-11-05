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На Харьковском направлении россияне атакуют пехотой и накапливают военную технику, - ВСУ

Харьковская область, Вторник 05 ноября 2024 22:11
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На Харьковском направлении россияне атакуют пехотой и накапливают военную технику, - ВСУ Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На Харьковском направлении российские оккупанты атакуют преимущественно пехотой. Также враг накапливает боекомплект, технику, теплое снаряжение и горюче-смазочные материалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОТГ "Харьков" Евгения Романова в эфире телемарафона.

"Враг сразу атакует преимущественно пехотой. Нам известно, что враг непрерывно накапливает силы и средства. Он завозит боекомплект, технику, еду, теплое снаряжение, горюче-смазочные материалы. Он готовится к зиме", - рассказал Романов.

Он отметил, что Силы обороны знают о намерениях врага.

"Но по понятным причинам мы не будем говорить, какие наши войска готовят ему сюрпризы на этом направлении. Но отмечу, что танки - это очень уязвимая цель", - добавил спикер.

Романов также отметил, что возросла интенсивность авиаатак со стороны российских захватчиков. По его словам, вчера россияне 10 раз атаковали авиабомбами украинские позиции. Перед этим применяли неуправляемые авиаракеты.

Напомним, ранее в ВСУ сообщали, что в Волчанске Харьковской области продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Город фактически полностью разрушен.

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