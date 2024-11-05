Бої йдуть у вщент зруйнованому місті. У ЗСУ розповіли про ситуацію у Вовчанську
У Вовчанську тривають тяжкі бої з російськими окупантами. Місто фактично повністю зруйноване.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера ОТУ "Харків" Євгена Романова в ефірі телемарафону.
"У Вовчанську продовжуються тяжкі бої. Вони точаться у вщент зруйнованому місті. Українські військовослужбовці продовжують вести там оборону", - зазначив Романов.
Він уточнив, що у Харківській області росіяни посилили використання авіації. Вони атакують українських воїнів як керованими бомбами, так і некерованими авіаційними ракетами. Так ворог намагається знищити оборонні позиції українських захисників.
Після таких авіаударів росіяни заводять поповнення, оскільки під час штурмів у Вовчанську вони втрачають велику кількість особового складу. У місті бої йдуть на руїнах будинків.
Бої у Вовчанську
Нагадаємо, бої у Вовчанську точаться з травня цього року, коли російські окупанти прорвали український кордон на півночі Харківської області.
Наступ ворога провалився, оскільки його військам не вдалося зайти вглиб регіону. Українські захисники змогли зупинити окупантів біля кордону.
Наприкінці вересня стало відомо, що бійцям Головного управління розвідки Міноборони України вдалося звільнити від окупантів агрегатний завод у Вовчанську.
24 вересня українські захисники повністю зачистили останню з 30 будівель на території заводу.
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