Харківський ТЦК розповів свою версію конфлікту військових з велосипедистом: що кажуть

У вівторок, 25 лютого, в українських соцмережах поширилося відео, на якому люди у військовій формі напали на велосипедиста і зіштовхнули його на землю. Харківський ТЦЦ підтвердив конфлікт і розповів свою версію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківського ОТЦК та СП.

За словами представників обласного ТЦК, на поширеному відео дійсно зафіксовано конфліктну ситуацію між військовослужбовцем центру комплектування та громадянином, який пересувався на велосипеді.

Вона сталася під час заходів оповіщення, які здійснювали співробітники ТЦК у Харкові. Повідомляється, що військовослужбовці виявили велосипедиста, який рухався тротуаром і не реагував на вимоги групи оповіщення зупинитися та надати на перевірку документи.

"З метою з'ясування причин втечі, громадянина було зупинено військовослужбовцем ТЦК та СП, при цьому чоловік був зіштовхнутий з велосипеда на землю", - пояснили у Харківському ТЦК.

Під час перевірки документів співробітники центру комплектування виявили, що чоловік є військовослужбовцем однієї з бригад. Наразі він перебуває у розшуку, як такий, що самовільно залишив військову частину, додали у ТЦК.

Велосипедиста доставили до відділу поліції, а згодом - до Харківського зонального відділу Військової служби правопорядку.

Разом з тим ТЦК запевняє, що за фактом перевищення службових повноважень військовослужбовцем групи оповіщення призначене службове розслідування, а за його результатами будуть вжиті відповідні дисциплінарні заходи.