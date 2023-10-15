В Чернігівській області підірвався вибуховий пристрій: є жертви

В Чернігівській області підірвався вибуховий пристрій. В результаті інциденту один чоловік загинув, іншого поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса .

За даними глави ОВА, сьогодні о 14:57 надійшло повідомлення про підрив на вибуховому пристрої в лісосмузі на території Киїнської територіальної громади.

"За попередньою інформацією один чоловік загинув, ще один - травмований", - повідомив Чаус.

Він також зазначив, що нині на місці події працюють вибухотехніки.

Мінна небезпека

Нагадаємо, що внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;

не чіпляти будь-які підозрілі предмети;

не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

Як розповіла міністр економіки Юлія Свириденко, Україна пропонує союзникам брати під патронат окремі напрямки розмінування в країні, аби прискорити очищення території від вибухонебезпечних пристроїв.

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