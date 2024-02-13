За даними слідства, у березні 2022 року керівниця апарату Харківської ОВА та директорка приватного товариства уклали тристоронній договір між адміністрацією, АТ "Укрзалізниця" та згаданим ТОВ на постачання продовольчих товарів.

Вказана продукція купувалася за державною програмою для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях.

Надалі посадовиця Харківської ОВА у змові зі службовими особами ТОВ підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника, що стало підставою для перерахування на його рахунки "Укрзалізницею" понад 15 млн гривень. Втім, оплачену продукцію так і не поставили.

Як з'ясувало слідство, у грудні 2022 року учасники схеми дізнались про наявність у НАБУ кримінального провадження щодо їх діяльності. З метою уникнути викриття злочину, посадовиця Харківської ОВА вирішує замаскувати невидачу продуктів населенню фактом їх відповідального зберігання. Зрештою продукцію ОВА поставили та фактично відшкодували завдану шкоду.

Фото: у Харківській ОВА викрили оборудку з закупівлею "гуманітарки" на 15 млн гривень (nabu.gov.ua)

Серед підозрюваних:

керівниця апарату Харківської ОВА;

директорка ТОВ та її заступник;

директор регіонального управління ТОВ.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК, ч. 1 ст. 366 КК України.

Скандали з закупівлями для ЗСУ

Нагадаємо, минулого року ЗМІ опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що нібито Міністерство оборони України закуповує харчі для ЗСУ за цінами, завищеними у 2-3 рази порівняно з цінами у київських супермаркетах. Докладніше про скандал - читайте у матеріалі РБК-Україна.

На тлі скандалу заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку.

Пізніше ДБР спільно з НАБУ повідомили нову підозру колишньому заступнику міністра оборони, а також в.о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів. Вони під час закупівлі продуктів для армії завдали збитків державі на мільйони гривень. Йдеться про події 2020-2021 років, коли Міноборони очолював Андрій Таран.