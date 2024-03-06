У Харківській області знищили ворожий "Орлан"

Українські воїни сьогодні, 6 березня, змогли знищити ворожий безпілотник у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування " Схід ".

Зазначається, що йдеться про один ворожий безпілотник.

За заявою Повітряного командування, це дрон типу "Орлан-10".

Сили ППО знищили російську ціль у Харківській області, однак жодних деталей більше не наводиться.

"Орлан-10"

Російський багатофункціональний безпілотний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості, зокрема під час проведення пошукових і ремонтних робіт.

Розроблено російським підприємством "Спеціальний технологічний центр". Входить до складу системи управління тактичною ланкою, завдяки чому може транслювати цілі для ураження всіма бойовими машинами.

Нічна атака росіян

Російські загарбники у ніч проти 6 березня вчергове завдали по Україні повітряного удару із застосуванням дронів-камікадзе. Загалом інтервенти запустили по території нашої країни 42 "Шахеди".

Так, захисники неба збили 38 ударних безпілотників противника. Зазначається, що наразі інформація щодо постраждалих та пошкодження об'єктів інфраструктури уточнюється.