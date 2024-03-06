В Харьковской области уничтожили вражеский "Орлан"
Украинские воины сегодня, 6 марта, смогли уничтожить вражеский беспилотник в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".
Отмечается, что речь идет об одном вражеском беспилотнике.
По заявлению Воздушного командования, это дрон типа "Орлан-10".
Силы ПВО уничтожили российскую цель в Харьковской области, однако никаких деталей больше не приводится.
"Орлан-10"
Российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ.
Разработан российским предприятием "Специальный технологический центр". Входит в состав системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами.
Ночная атака россиян
Российские захватчики в ночь на 6 марта в очередной раз нанесли по Украине воздушный удар с применением дронов-камикадзе. В общей сложности интервенты запустили по территории нашей страны 42 "Шахеда".
Так, защитники неба сбили 38 ударных беспилотников противника. Отмечается, что сейчас информация о пострадавших и повреждениях объектов инфраструктуры уточняется.
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