У Харківській області зміцнюють фортифікації Балаклії та Ізюма, будують кругову оборону

"Ми зводимо лінії оборони за визначеними напрямками, а також працюємо над створенням кругової оборони для міст і селищ. Це масштабний обсяг роботи, тому в першу чергу обираються найбільш загрозливі та пріоритетні території. Наразі такими є Балаклія та Ізюм", - розповів Синєгубов.

За його словами, ці райони мають стратегічне значення. Тому їх укріплення є ключовим елементом безпеки регіону. Укріплення Балаклії та Ізюма дозволить підвищити рівень захисту місцевого населення та стримати можливу загрозу.

Синєгубов розповів, що будівництво фортифікацій виконується за завданням військових і є частиною комплексного плану з оборони Харківської області.

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, місто Ізюм постійно знаходиться під обстрілами російської армії з початку масштабного вторгнення. З 1 квітня 2022 року місто було окуповане російськими загарбниками, але вже восени того ж року ЗСУ повернули Ізюм під свій контроль. У березні 2024 року росіяни атакували Ізюм дронами.

Раніше заступник начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ полковник Володимир Гусар заявив, що наразі в Україні немає проблем у питанні будівництва фортифікаційних споруд.