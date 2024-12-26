У Харківській області зміцнюють фортифікації Балаклії та Ізюма, будують кругову оборону

У Харківській області активно ведуться роботи з будівництва фортифікаційних споруд. Наразі головна увага надається укріпленню оборонних позицій у районах Балаклії та Ізюма.
Про це заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слобідський край".
"Ми зводимо лінії оборони за визначеними напрямками, а також працюємо над створенням кругової оборони для міст і селищ. Це масштабний обсяг роботи, тому в першу чергу обираються найбільш загрозливі та пріоритетні території. Наразі такими є Балаклія та Ізюм", - розповів Синєгубов.
За його словами, ці райони мають стратегічне значення. Тому їх укріплення є ключовим елементом безпеки регіону. Укріплення Балаклії та Ізюма дозволить підвищити рівень захисту місцевого населення та стримати можливу загрозу.
Синєгубов розповів, що будівництво фортифікацій виконується за завданням військових і є частиною комплексного плану з оборони Харківської області.
Нагадаємо, місто Ізюм постійно знаходиться під обстрілами російської армії з початку масштабного вторгнення. З 1 квітня 2022 року місто було окуповане російськими загарбниками, але вже восени того ж року ЗСУ повернули Ізюм під свій контроль. У березні 2024 року росіяни атакували Ізюм дронами.
Раніше заступник начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ полковник Володимир Гусар заявив, що наразі в Україні немає проблем у питанні будівництва фортифікаційних споруд.
Також у травні Міністерство оборони повідомило про завершення робіт з будівництва таких споруд у п'яти областях: Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській.
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