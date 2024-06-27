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У Харківській області збираються розширити примусову евакуацію сімей з дітьми

Харківська область, Четвер 27 червня 2024 14:08
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У Харківській області збираються розширити примусову евакуацію сімей з дітьми Фото: у Харківській області збираються розширити примусову евакуацію (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Харківській області збираються посилити примусову евакуацію сімей з дітьми з небезпечних районів. Зокрема, це стосується селища Борова Ізюмського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Щодо Куп'янського напрямку, враховуючи, що сіра зона дещо збільшилася, ми розглядаємо і будемо приймати рішення на найближчій Раді оборони області щодо обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми", - сказав він.

За словами голови Харківської ОВА, мова йде про декілька населених пунктів і десятки таких сімей.

Щодо Борівського напрямку Ізюмського району місцева влада також має ухвалити такі рішення про примусову евакуацію родин з дітьми.

"Там під евакуацію підпадають 13 населених пунктів і приблизно 20 сімей. Невелика кількість, але ми маємо вжити всіх заходів щодо евакуації, тому що самостійно люди виїжджати не хочуть", - додав Синєгубов.

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, що у Харківській області бойові дії точаться на двох напрямках - на півночі регіону та на Куп'янському напрямку.

Як зазначають військові, на півночі Харківської області просування ворога не фіксується. У Вовчанську росіяни зав'язли у вуличних боях. Окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі.

Раніше у мережі повідомляли, що окупанти зібрали 10-тисячне угруповання на Куп'янському напрямку з метою просування до Борової.

Детальніше про ситуацію на фронті та де може наступати РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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