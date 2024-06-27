ЗСУ про завод у Вовчанську: у росіян три варіанти, один з них - постати перед судом Божим
Російські загарбники залишаються заблокованими на Агрегатному заводі у Вовчанську.
Про це заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"У Вовчанську тривають бойові зіткнення. Ситуація дуже мінлива. Що стосується ситуації з рос підрозділами на Агрегатному заводі, я б волів, щоб ми припинили створювати міф "мучеників Вовчанська", - заявив він.
Він зазначив, що у російських загарбників наразі є три варіанти дій.
"Як би там не було, у них наразі три варіанти дій. Це здатися українським військовим в полон і постати перед українським правосуддям, або постати перед міжнародним судом, або постати перед судом Божим. В усіх трьох варіантах ми згодні максимально сприяти", - зазначив Саранцев.
Ситуація у Вовчанську
Щодо ситуації у Вовчанську, то вона залишається напруженою та динамічною. Там тривають запеклі вуличні бої, - повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Збройні сили України тримають в облозі групу російських окупантів на Агрегатному заводі у Вовчанську, що на Харківщині. Російські війська роблять спроби прорвати оборону та пробитися до заблокованих товаришів.
При цьому повідомляється, що на одному з промислових підприємств у місті заблоковані декілька десятків загарбників.
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