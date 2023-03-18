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У Харківській області затримали колаборантку: переоформлювала підприємства для РФ

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Харківська область, Субота 18 березня 2023 16:57
У Харківській області затримали колаборантку: переоформлювала підприємства для РФ Фото: правоохоронці затримали колаборантку (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 18 березня, правоохоронці затримали колаборантку за те, що вона переоформлювала документи підприємців за законодавством РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 34-річній жінці за фактом колабораційної діяльності", - повідомили в прокуратурі.

За даними слідчих, під час окупації Куп’янська жінка погодилась працювати на "нову владу".

Фото: правоохоронці затримали колаборантку (t.me/prokuratura_kharkiv)

Вона добровільно обійняла посаду "в.о. головного фахівця з ліцензування та дозволу" у так званій "ВМА Куп'янського району Харківської області".

Під час роботи колаборантка приймала заяви від фізичних осіб-підприємців для подальшого переоформлення документів відповідно до російського законодавства.

У разі доведення провини жінці загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, вчора двох агітаторів РФ відправили до в’язниці, серед них був власник каналу "Херсонська республіка".

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