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В Харьковской области задержали коллаборантку: переоформляла предприятия для РФ

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Харьковская область, Суббота 18 марта 2023 16:57
В Харьковской области задержали коллаборантку: переоформляла предприятия для РФ Фото: милиция задержала коллаборантку (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 18 марта, правоохранители задержали коллаборантку за то, что она переоформляла документы предпринимателей по законодательству РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области поставлено в известность о подозрении 34-летней женщине по факту коллаборационной деятельности", - сообщили в прокуратуре.

По данным следователей, во время оккупации Купянская женщина согласилась работать на "новую власть".

Фото: милиция задержала коллаборантку (t.me/prokuratura_kharkiv)

Она добровольно заняла должность "и.о. главного специалиста по лицензированию и разрешению" в так называемой "ВГА Купянского района Харьковской области".

Во время работы коллаборантка принимала заявления от физических лиц-предпринимателей для последующего переоформления документов в соответствии с российским законодательством.

В случае доказывания вины женщине грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, вчера двух агитаторов РФ отправили в тюрьму, среди них был владелец канала "Херсонская республика".

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