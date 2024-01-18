У Харківській області затримали двох зрадниць. Одна з них роздавала підручники з РФ

Вовчанськ

Зазначається, що серед затриманих опинилася мешканка Вовчанська. Під час окупації міста загарбники призначили її "головним спеціалістом відділу кадрів" окупаційної адміністрації Росії.

Виконуючи вказівки місцевого гауляйтера, з липня по вересень 2022 року вона комплектувала "штат" псевдоустанови та закликала людей отримувати паспорти країни-агресора.

Куп'янський район

Ще однією колаборанткою виявилася 49-річна мешканка Куп'янського району, яку росіяни призначили директором одного із захоплених ліцеїв.

"На цій "посаді" зловмисниця брала участь у виконанні завдань Кремля з примусової "інтеграції" освітнього процесу до російських "стандартів", - йдеться в заяві.

Фото: Обшук (facebook.com/SecurSerUkraine)

Зокрема, вона організувала постачання до навчального закладу з РФ пропагандистських підручників з історії. Також колаборантка переконувала родини віддавати дітей до захопленого ліцею. У разі відмови - погрожувала їм позбавленням батьківських прав і відправленням учнів до російських інтернатів.

Що їм загрожує

Після деокупації регіону обидві фігурантки намагалася "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Утім, співробітники СБУ встановили їхні місця перебування та затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранткам про підозру за фактом колабораційної діяльності. За скоєне їм загрожує до трьох років в'язниці.

Затримання зрадників і колаборантів

Днями повідомлялося, що СБУ затримала найманця ПВК "Вагнера". Він готував удари РФ, метою яких було залишити Київ без світла.

Також сьогодні правоохоронці затримали агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.