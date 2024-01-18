В Харьковской области задержали двух предательниц. Одна из них раздавала учебники из РФ

Правоохранители в Харьковской области задержали двух женщин, которые во время оккупации части региона начали сотрудничать с россиянами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Отмечается, что среди задержанных оказалась жительница Волчанска. Во время оккупации города захватчики назначили ее "главным специалистом отдела кадров" оккупационной администрации России.
Выполняя указания местного гауляйтера, с июля по сентябрь 2022 года она комплектовала "штат" псевдоучреждения и призывала людей получать паспорта страны-агрессора.
Еще одной коллаборанткой оказалась 49-летняя жительница Купянского района, которую россияне назначили директором одного из захваченных лицеев.
"На этой "должности" злоумышленница участвовала в выполнении задач Кремля по принудительной "интеграции" образовательного процесса к российским "стандартам", - говорится в заявлении.
Фото: Обыск (facebook.com/SecurSerUkraine)
В частности, она организовала поставки в учебное заведение из РФ пропагандистских учебников по истории. Также коллаборантка убеждала семьи отдавать детей в захваченный лицей. В случае отказа - угрожала им лишением родительских прав и отправкой учеников в российские интернаты.
После деоккупации региона обе фигурантки пыталась "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили их места пребывания и задержали.
На основании собранных доказательств следователи сообщили фигуранткам о подозрении по факту коллаборационной деятельности. За содеянное им грозит до трех лет тюрьмы.
На днях сообщалось, что СБУ задержала наемника ЧВК "Вагнера". Он готовил удары РФ, целью которых было оставить Киев без света.
Также сегодня правоохранители задержали агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.