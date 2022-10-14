В Харківській області затримали 18-річного агента Росії, - СБУ
Співробітники служби безпеки викрили 18-річного агента Росії у Харківській області. Поплічника ворога було затримано "на гарячому".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Поплічника ворога вдавалося затримати "на гарячому" під час збору інформації про позиції та пересування української техніки та військових. У ході обшуку у нього вилучили мобільний телефон, сім-карти та ноутбук із доказами протиправної діяльності", - пише пресслужба СБУ.
Згідно з даними слідства, 18-річний мешканець Краснограду Харківської області допомогав ворогу за грошову винагороду.
Наразі слідчі повідомили хлопцю про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід вигляді тримання під вартою. Ворожому агенту загрожує до 12 років позбавлення волі.
Фото: в Харківській області затримали 18-річного агента Росії (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила ворожу агентурну мережу, в яку входили 7 ув’язнених, що прибули після етапування з тюрем тимчасово окупованої Луганської області.
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