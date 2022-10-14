В Харьковской области задержан 18-летний агент России, - СБУ
Сотрудники службы безопасности разоблачили 18-летнего агента России в Харьковской области. Приспешник врага был задержан "на горячем".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Приспешника врага удавалось задержать "на горячем" во время сбора информации о позициях и передвижениях украинской техники и военных. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон, сим-карты и ноутбук с поличным", - пишет пресс-служба СБУ.
Согласно данным следствия, 18-летний житель Краснограда Харьковской области помогал врагу за денежное вознаграждение.
Следователи сообщили парню о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Вражескому агенту грозит до 12 лет лишения свободы.
Фото: в Харьковской области задержан 18-летний агент России (ssu.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила вражескую агентурную сеть, в которую входили 7 заключенных, прибывших после этапирования из тюрем временно оккупированной Луганской области.
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