У Харківській області запустили нову свердловину з видобутку газу
"Укргазвидобування" запустило свердловину у Харківській області з дебітом понад 140 тис. кубометрів м газу на добу. Досягти високої продуктивності вдалося завдяки проведенню трьох стадій гідророзриву пласта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Як зазначили в прес-службі, ця технологічно складна операція вперше проводилася силами власного підрозділу "Укргазвидобування" - УГВ-Сервіс. Це було зроблено в умовах, коли більшість міжнародних сервісних компаній не змогли продовжити свою роботу в Україні через війну.
Особливість згаданої операції з гідророзриву пласта в тому, що всі стадії виконали в межах одного виробничого циклу завдяки використанню рівнопрохідної компоновки (Monobore) з використанням поліровочної воронки та герметизуючого вузла ("стінгер"). Таким чином вдалося значно зменшити терміни проведення робіт та уникнути спуско-підіймальних операцій між стадіями гідророзриву.
Нова свердловина також дала цінну геологічну інформацію про будову однієї з ділянок родовища, а також додаткові дані для побудови 3D моделі родовища, зазначили в прес-службі.
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" скоротив видобуток на 2% у січні-серпні через російське вторгнення. Глава компанії Юрій Вітренко заявив, що сподівається відновити видобуток завдяки недавнім військовим успіхам української армії.
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