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В Харьковской области запустили новую скважину по добыче газа

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Украина, Пятница 21 октября 2022 12:18
В Харьковской области запустили новую скважину по добыче газа Фото: скважину по добыче газа запустили в Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укргаздобыча" запустила скважину в Харьковской области с дебитом более 140 тыс. кубометров газа в сутки. Достичь высокой производительности удалось благодаря проведению трех стадий гидроразрыва пласта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании .

Как отметили в пресс-службе, эта технологически сложная операция впервые производилась силами собственного подразделения "Укргаздобыча" - УГВ-Сервис. Это было сделано в условиях, когда большинство международных сервисных компаний не смогли продолжить свою работу в Украине из-за войны.

Особенность данной операции по гидроразрыву пласта в том, что все стадии выполнили в пределах одного производственного цикла благодаря использованию равнопроходной компоновки (Monobore) с использованием полировочной воронки и герметизирующего узла ("стингер"). Таким образом, удалось значительно уменьшить сроки проведения работ и избежать спуско-подъемных операций между стадиями гидроразрыва.

Новая скважина также предоставила ценную геологическую информацию о строении одного из участков месторождения, а также дополнительные данные для построения 3D модели месторождения, отметили в пресс-службе.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" сократил добычу на 2% в январе-августе из-за российского вторжения. Глава компании Юрий Витренко заявил, что надеется возобновить добычу благодаря недавним военным успехам украинской армии.

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