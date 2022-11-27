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У Харківській області внаслідок вибухів боєприпасів поранено двох людей

Фото: у Харьківській області люди отримали поранення внаслідок вибухів боєприпасів (GettyImage)
Автор: Константин Широкун

У Харківській області сьогодні, 27 листопада, двоє людей отримали поранення внаслідок вибухів боєприпасів, їм надано медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу національної поліції у Харківській області.

"Близько 14:30 56-річний житель села Кочубеївка отримав травму ноги. Чоловік у власному дворі настав на предмет, який зовні схожий на міну", - повідомили в поліції Харківської області.

Поранення також отримав 62-річний чоловік. За словами поліцейських, його поранили при спробі самостійно демонтувати "розтяжку" в лісопосадці біля села Миколаївка.

Раніше ми писали, що російські окупанти, тікаючи із Харківської області, залишили мінний коридор. Українські захисники знайшли його та знешкодили.

Нагадаємо, раніше військові показали, як окупанти замінували будівлю СБУ у Херсоні. Росіяни встановили міну навіть під принтер.

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