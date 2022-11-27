У Харківській області внаслідок вибухів боєприпасів поранено двох людей

У Харківській області сьогодні, 27 листопада, двоє людей отримали поранення внаслідок вибухів боєприпасів, їм надано медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу національної поліції у Харківській області.

"Близько 14:30 56-річний житель села Кочубеївка отримав травму ноги. Чоловік у власному дворі настав на предмет, який зовні схожий на міну", - повідомили в поліції Харківської області.

Поранення також отримав 62-річний чоловік. За словами поліцейських, його поранили при спробі самостійно демонтувати "розтяжку" в лісопосадці біля села Миколаївка.