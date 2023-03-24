У Харківській області вантажівка підірвалась на вибухівці: є загиблий

Внаслідок підриву 56-річний водій вантажівки МАЗ місцевого підприємства отримав вибухову травму. Його госпіталізували.

Окрім того, 64-річний директор підприємства загинув від отриманих внаслідок вибуху травм.

Синєгубов нагадав, що в Харківській області мінна небезпека залишається дуже високою. Він закликав українців бути максимально уважними та обережними.

Нагадаємо, вчора у Куп'янському районі чоловік підірвався на ворожій міні.

Декілька днів тому чоловік підірвався на касетному снаряді під Ізюмом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.