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У Харківській області вантажівка підірвалась на вибухівці: є загиблий

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Харківська область, П'ятниця 24 березня 2023 18:21
У Харківській області вантажівка підірвалась на вибухівці: є загиблий Ілюстративне фото: у Харківській області вантажівка підірвалась на вибухівці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У піщаному кар'єрі в селі Сороківка Харківського району вантажний автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Внаслідок підриву 56-річний водій вантажівки МАЗ місцевого підприємства отримав вибухову травму. Його госпіталізували.

Окрім того, 64-річний директор підприємства загинув від отриманих внаслідок вибуху травм.

Синєгубов нагадав, що в Харківській області мінна небезпека залишається дуже високою. Він закликав українців бути максимально уважними та обережними.

Нагадаємо, вчора у Куп'янському районі чоловік підірвався на ворожій міні.

Декілька днів тому чоловік підірвався на касетному снаряді під Ізюмом.

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харков Війна Росії проти України
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