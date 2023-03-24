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В Харьковской области грузовик подорвался на взрывчатке: есть погибший

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Харьковская область, Пятница 24 марта 2023 18:21
В Харьковской области грузовик подорвался на взрывчатке: есть погибший Иллюстративное фото: в Харьковской области грузовик подорвался на взрывчатке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В песчаном карьере в селе Сороковка Харьковского района грузовик подорвался на неизвестном взрывном устройстве. В результате чего один человек погиб, еще один - получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В результате подрыва 56-летний водитель грузовика МАЗ местного предприятия получил взрывную травму. Его госпитализировали.

Кроме того, 64-летний директор предприятия погиб от полученных в результате взрыва травм.

Синегубов напомнил, что в Харьковской области минная опасность остается очень высокой. Он призвал украинцев быть максимально внимательными и осторожными.

Напомним, вчера в Купянском районе мужчина подорвался на вражеской мине.

Несколько дней назад мужчина подорвался на кассетном снаряде под Изюмом.

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