В Харьковской области грузовик подорвался на взрывчатке: есть погибший

В песчаном карьере в селе Сороковка Харьковского района грузовик подорвался на неизвестном взрывном устройстве. В результате чего один человек погиб, еще один - получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова .

В результате подрыва 56-летний водитель грузовика МАЗ местного предприятия получил взрывную травму. Его госпитализировали.

Кроме того, 64-летний директор предприятия погиб от полученных в результате взрыва травм.

Синегубов напомнил, что в Харьковской области минная опасность остается очень высокой. Он призвал украинцев быть максимально внимательными и осторожными.

Напомним, вчера в Купянском районе мужчина подорвался на вражеской мине.

Несколько дней назад мужчина подорвался на кассетном снаряде под Изюмом.

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