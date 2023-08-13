В Харківській області цивільний підірвався на протипіхотній міні

В селі Руська Лозова Харківського району 73-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління ДСНС України у Харківській області.
"Знаходячись на своїй дачній ділянці, чоловік натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Внаслідок вибуху 73-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму і був госпіталізований до лікувального закладу. Він залишився без правої ступні", - пише пресслужба.
Як пишуть в ДСНС, ймовірно спрацювала протипіхотна міна.
Внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.
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