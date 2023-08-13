В Харьковской области гражданский подорвался на противопехотной мине

В селе Русская Лозовая Харьковского района 73-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.
"Находясь на своем дачном участке, мужчина наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал. В результате взрыва 73-летний мужчина получил минно-взрывную травму и был госпитализирован в лечебное учреждение. Он остался без правой ступни", - пишет пресс-служба.
Как пишут в ГСЧС, вероятно сработала противопехотная мина.
Вследствие войны с Россией, во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:
В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.