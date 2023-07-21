В Харківській області цивільний підірвався на вибухонебезпечному предметі

В селі Верхній Байрак Харківської області 48-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"Житель села Верхній Байрак, що під Балаклією, поблизу свого подвір’я натрапив на невстановлений вибухонебезпечний предмет, який знаходився у високій траві. Внаслідок його спрацювання чоловік отримав поранення і був госпіталізований до медзакладу. Обставини події з’ясовуються", - пише пресслужба.
Цивільних закликають бути максимально обережними на територіях, де тривали активні бойові дії.
Через мінну небезпеку важливо дотримуватись низки правил, зокрема
Також у разі виявлені підозрілого предмета необхідно повідомити про це в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.
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