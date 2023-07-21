В Харківській області цивільний підірвався на вибухонебезпечному предметі

"Житель села Верхній Байрак, що під Балаклією, поблизу свого подвір’я натрапив на невстановлений вибухонебезпечний предмет, який знаходився у високій траві. Внаслідок його спрацювання чоловік отримав поранення і був госпіталізований до медзакладу. Обставини події з’ясовуються", - пише пресслужба.

Цивільних закликають бути максимально обережними на територіях, де тривали активні бойові дії.

Мінна небезпека

Через мінну небезпеку важливо дотримуватись низки правил, зокрема

уникати невідомих й неперевірених грунтових доріг;

не чіпляти будь-яку підозрілі предмети;

не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

Також у разі виявлені підозрілого предмета необхідно повідомити про це в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.