В Харьковской области гражданский подорвался на взрывоопасном предмете

В селе Верхний Байрак Харьковской области 48-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"Житель села Верхний Байрак, что под Балаклеей, вблизи своего двора наткнулся на неустановленный взрывоопасный предмет, который находился в высокой траве. В результате его срабатывания мужчина получил ранения и был госпитализирован в медучреждение. Обстоятельства происшествия выясняются", - пишет пресс-служба.
Гражданских призывают быть максимально осторожными на территориях, где продолжались активные боевые действия.
Из-за минной опасности важно соблюдать ряд правил, в частности
Также в случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.
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