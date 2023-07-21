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В Харківській області цивільний підірвався на вибухонебезпечному предметі

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П'ятниця 21 липня 2023 14:17
В Харківській області цивільний підірвався на вибухонебезпечному предметі Фото: в Харківській області цивільний підірвався на вибухонебезпечному предметі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В селі Верхній Байрак Харківської області 48-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Житель села Верхній Байрак, що під Балаклією, поблизу свого подвір’я натрапив на невстановлений вибухонебезпечний предмет, який знаходився у високій траві. Внаслідок його спрацювання чоловік отримав поранення і був госпіталізований до медзакладу. Обставини події з’ясовуються", - пише пресслужба.

Цивільних закликають бути максимально обережними на територіях, де тривали активні бойові дії.

Мінна небезпека

Через мінну небезпеку важливо дотримуватись низки правил, зокрема

  • уникати невідомих й неперевірених грунтових доріг;
  • не чіпляти будь-яку підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

Також у разі виявлені підозрілого предмета необхідно повідомити про це в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

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