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В Харьковской области гражданский подорвался на взрывоопасном предмете

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Пятница 21 июля 2023 14:17
В Харьковской области гражданский подорвался на взрывоопасном предмете Фото: в Харьковской области гражданский подорвался на взрывоопасном предмете (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В селе Верхний Байрак Харьковской области 48-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"Житель села Верхний Байрак, что под Балаклеей, вблизи своего двора наткнулся на неустановленный взрывоопасный предмет, который находился в высокой траве. В результате его срабатывания мужчина получил ранения и был госпитализирован в медучреждение. Обстоятельства происшествия выясняются", - пишет пресс-служба.

Гражданских призывают быть максимально осторожными на территориях, где продолжались активные боевые действия.

Минная опасность

Из-за минной опасности важно соблюдать ряд правил, в частности

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять любую подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

Также в случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

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