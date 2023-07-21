В Харьковской области гражданский подорвался на взрывоопасном предмете

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

"Житель села Верхний Байрак, что под Балаклеей, вблизи своего двора наткнулся на неустановленный взрывоопасный предмет, который находился в высокой траве. В результате его срабатывания мужчина получил ранения и был госпитализирован в медучреждение. Обстоятельства происшествия выясняются", - пишет пресс-служба.

Гражданских призывают быть максимально осторожными на территориях, где продолжались активные боевые действия.

Минная опасность

Из-за минной опасности важно соблюдать ряд правил, в частности

избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;

не цеплять любую подозрительные предметы;

не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

Также в случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.