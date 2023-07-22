В Харківській області цивільна підірвалась на вибуховому пристрої
Фото: в Харківській області цивільна підірвалась на вибуховому пристрої (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Харківській області 72-річна жінка підірвалась на вибуховому пристрої. Її госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської ОВА.
"Мінна небезпека в Харківській області залишається високою. Сьогодні у місті Ізюм 72-річна жінка підірвалася на вибуховому пристрої. Потерпілу з травмою ноги доправили лікарні", - пише пресслужба ОВА.
Мінна небезпека
Наразі, внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:
- уникати невідомих й неперевірених грунтових доріг;
- не чіпляти будь-які підозрілі предмети;
- не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.
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