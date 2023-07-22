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В Харківській області цивільна підірвалась на вибуховому пристрої

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Субота 22 липня 2023 14:27
В Харківській області цивільна підірвалась на вибуховому пристрої Фото: в Харківській області цивільна підірвалась на вибуховому пристрої (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Харківській області 72-річна жінка підірвалась на вибуховому пристрої. Її госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської ОВА.

"Мінна небезпека в Харківській області залишається високою. Сьогодні у місті Ізюм 72-річна жінка підірвалася на вибуховому пристрої. Потерпілу з травмою ноги доправили лікарні", - пише пресслужба ОВА.

Мінна небезпека

Наразі, внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

  • уникати невідомих й неперевірених грунтових доріг;
  • не чіпляти будь-які підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

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