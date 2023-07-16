В Харківській області тракторист підірвався на протитанковій міні

На околиці Андріївка Донецької громади трактор натрапив на протитанкову міну під час виконання сільськогосподарських робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головного управління ДСНС України в Харківській області.
Як пише ДСНС, інцидент стався близько о 09:55.
Внаслідок вибуху постраждав тракторист.
"Його госпіталізовано до лікарні у місті Балаклія. Подія трапилась під час проведення сільськогосподарських робіт. На місці події працювали бійці місцевої пожежної команди, піротехніки ДСНС та правоохоронці. Остаточні обставини даної надзвичайної пригоди встановлюються", - додає ДСНС.
Через мінну небезпеку внаслідок війни на території України цивільних закликають:
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.
Тим часом в Херсонській області двоє неповнолітніх постраждали під час гри з невідомим вибуховим пристроєм. Обох підлітків госпіталізували у стані середньої тяжкості.
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