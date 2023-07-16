В Харьковской области тракторист подорвался на противотанковой мини

На окраине Андреевка Донецкой общины трактор наткнулся на противотанковую мину во время выполнения сельскохозяйственных работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.
Как пишет ГСЧС, инцидент произошел около 09:55.
В результате взрыва пострадал тракторист.
"Он госпитализирован в больницу в городе Балаклея. Происшествие случилось во время проведения сельскохозяйственных работ. На месте происшествия работали бойцы местной пожарной команды, пиротехники ГСЧС и правоохранители. Окончательные обстоятельства данного чрезвычайного происшествия устанавливаются", - добавляет ГСЧС.
Из-за минной опасности в результате войны на территории Украины гражданских призывают:
В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.
Тем временем в Херсонской области двое несовершеннолетних пострадали во время игры с неизвестным взрывным устройством. Оба подростка госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.