RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харьковской области тракторист подорвался на противотанковой мини

Фото: в Харьковской области тракторист подорвался на противотанковой мини (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На окраине Андреевка Донецкой общины трактор наткнулся на противотанковую мину во время выполнения сельскохозяйственных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как пишет ГСЧС, инцидент произошел около 09:55.

В результате взрыва пострадал тракторист.

"Он госпитализирован в больницу в городе Балаклея. Происшествие случилось во время проведения сельскохозяйственных работ. На месте происшествия работали бойцы местной пожарной команды, пиротехники ГСЧС и правоохранители. Окончательные обстоятельства данного чрезвычайного происшествия устанавливаются", - добавляет ГСЧС.

Минная опасность

Из-за минной опасности в результате войны на территории Украины гражданских призывают:

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять любую подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Тем временем в Херсонской области двое несовершеннолетних пострадали во время игры с неизвестным взрывным устройством. Оба подростка госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеХарьков