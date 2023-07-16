В Харьковской области тракторист подорвался на противотанковой мини

Как пишет ГСЧС, инцидент произошел около 09:55.

В результате взрыва пострадал тракторист.

"Он госпитализирован в больницу в городе Балаклея. Происшествие случилось во время проведения сельскохозяйственных работ. На месте происшествия работали бойцы местной пожарной команды, пиротехники ГСЧС и правоохранители. Окончательные обстоятельства данного чрезвычайного происшествия устанавливаются", - добавляет ГСЧС.

Минная опасность

Из-за минной опасности в результате войны на территории Украины гражданских призывают:

избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;

не цеплять любую подозрительные предметы;

не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Тем временем в Херсонской области двое несовершеннолетних пострадали во время игры с неизвестным взрывным устройством. Оба подростка госпитализированы в состоянии средней тяжести.