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У Харківській області підірвався трактор, водій отримав поранення (фото)

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Погонівка, Середа 03 травня 2023 20:00
У Харківській області підірвався трактор, водій отримав поранення (фото) Фото: Трактор (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 3 травня, у Харківській області на вибуховому предметі підірвався трактор. Правоохоронці доправили водія до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"3 травня близько 15:00 до чергової частини надійшло повідомлення про те, що неподалік села Погонівка біля лісосмуги між полями стався підрив трактору", - йдеться у заяві.

Зазначається, що вибух стався внаслідок наїзду на невідомий вибуховий предмет. 58-річний водій отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що у вівторок, 2 травня, в Ізюмському районі Харківської області трапилась надзвичайна подія: на міні підірвалась сільгосптехніка з людьми.

Також нещодавно сапер підірвався на російській вибухівці під час проведення розмінування у Херсонській області. Він зазнав тяжких поранень.

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