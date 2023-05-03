В Харьковской области подорвался трактор, водитель получил ранение (фото)

В среду, 3 мая, в Харьковской области на взрывном предмете подорвался трактор. Правоохранители доставили водителя в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Харьковской области.

"3 мая около 15:00 в дежурную часть поступило сообщение о том, что неподалеку от села Погоновка у лесополосы между полями произошел подрыв трактора", - говорится в заявлении.

Отмечается, что взрыв произошел в результате наезда на неизвестный взрывной предмет. 58-летний водитель получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.

Следователям возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.