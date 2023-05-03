В Харьковской области подорвался трактор, водитель получил ранение (фото)
В среду, 3 мая, в Харьковской области на взрывном предмете подорвался трактор. Правоохранители доставили водителя в больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Харьковской области.
"3 мая около 15:00 в дежурную часть поступило сообщение о том, что неподалеку от села Погоновка у лесополосы между полями произошел подрыв трактора", - говорится в заявлении.
Отмечается, что взрыв произошел в результате наезда на неизвестный взрывной предмет. 58-летний водитель получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.
Следователям возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что во вторник, 2 мая, в Изюмском районе Харьковской области произошло чрезвычайное событие: на мине подорвалась сельхозтехника с людьми.
Также недавно сапер подорвался на российской взрывчатке во время разминирования в Херсонской области. Он получил тяжелые ранения.
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