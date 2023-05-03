ua ru
Ср, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харьковской области подорвался трактор, водитель получил ранение (фото)

Новина українською →
Погоновка, Среда 03 мая 2023 20:00
В Харьковской области подорвался трактор, водитель получил ранение (фото) Фото: Трактор (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 3 мая, в Харьковской области на взрывном предмете подорвался трактор. Правоохранители доставили водителя в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Харьковской области.

"3 мая около 15:00 в дежурную часть поступило сообщение о том, что неподалеку от села Погоновка у лесополосы между полями произошел подрыв трактора", - говорится в заявлении.

Отмечается, что взрыв произошел в результате наезда на неизвестный взрывной предмет. 58-летний водитель получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.

Следователям возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что во вторник, 2 мая, в Изюмском районе Харьковской области произошло чрезвычайное событие: на мине подорвалась сельхозтехника с людьми.

Также недавно сапер подорвался на российской взрывчатке во время разминирования в Херсонской области. Он получил тяжелые ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине харков
NEWS
РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль
РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных