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У Харківській області трактор підірвався на вибухівці: водій отримав контузію

Фото: у Харківській області трактор підірвався на вибухівці (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Куп’янському районі Харківської області тракторист наїхав на вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого чоловік отримав контузію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління ДСНС України у Харківській області.

"Близько 14:10 у Куп'янському районі стався черговий підрив транспортного засобу на невідомому вибухонебезпечному предметі. Подія виникла поблизу сіл Сподобівка та Кравцівка Шевченківської громади під час проведення весняно-польових робіт", - йдеться в повідомленні.

В результаті вибуху 32-річний тракторист отримав контузію. Наразі він перебуває у лікувальному закладі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 9 квітня чоловік на городі у селі Сніжківка Ізюмського району наступив на ворожу міну "пелюстка". Внаслідок вибуху чоловік отримав осколкові поранення різного ступеня важкості.

Також раніше ми писали, що 8 квітня у Київській області тракторист підірвався на протитанковій міні. Чоловік отримав ушкодження та госпіталізований до лікарні.

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