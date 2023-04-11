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В Харьковской области трактор подорвался на взрывчатке: водитель получил контузию

Фото: в Харьковской области трактор подрвался на взрывчатке (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Купянском районе Харьковской области тракторист наехал на взрывоопасный предмет, в результате чего мужчина получил контузию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Около 14:10 в Купянском районе произошел очередной подрыв транспортного средства на неизвестном взрывоопасном предмете. Событие возникло вблизи сел Сподобовка и Кравцовка Шевченковской общины во время проведения весенне-полевых работ", - говорится в сообщении.

В результате взрыва 32-летний тракторист получил контузию. В настоящее время он находится в лечебном учреждении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 9 апреля мужчина на огороде в селе Снежковка Изюмского района наступил на вражескую мину "лепесток". В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения разной степени тяжести.

Также ранее мы писали, что 8 апреля в Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мине. Мужчина получил повреждение и госпитализирован в больницу.

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