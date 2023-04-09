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У Харківській області чоловік підірвався на російській міні "пелюстка"

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Харківська область, Неділя 09 квітня 2023 14:49
У Харківській області чоловік підірвався на російській міні "пелюстка" Ілюстративне фото: у Харківській області чоловік підірвався на російській міні "пелюстка" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Чоловік на городі у селі Сніжківка Ізюмського району наступив на ворожу міну "пелюстка" у неділю, 9 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Внаслідок вибуху чоловік отримав осколкові поранення різного ступеня важкості. Його доставили до міської лікарні. Остаточні обставини надзвичайної події з’ясовуються.

Українців просять не ходити невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами та не чіпати підозрілі та незнайомі предмети. Також не слід відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де велися бої, або які перебували під російською окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета слід повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

Нагадаємо, 8 квітня у Київській області тракторист підірвався на російській протитанковій міні.

Того ж дня у Харківській області на вибухівці підірвалися двоє людей.

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Харків ДСНС
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