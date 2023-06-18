У Харківській області та на півдні України попередили про загрозу повітряних атак

У Харківській, Херсонській та Миколаївській областях попередили про загрозу російських повітряних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У Харківській, Херсонській та Миколаївській областях - ракетна небезпека", - зазначають у повітряних силах ЗСУ.

Також, на півдні України є ймовірність застосування ворогом ударних безпілотних літальних апаратів.

У командуванні повітряних сил закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Російські обстріли України

Вдень, 17 червня, у повітряних силах ЗСУ попередили про підвищений ризик ракетної небезпеки в Чернігівській та Полтавській областях. Згодом небезпека поширилась і на Харківську та Дніпропетровську області.

Також, 17 червня, в небі над Київською областю було зафіксовано безпілотник. По цілі працювали сили протиповітряної оборони.