В Харьковской области и на юге Украины предупредили об угрозе воздушных атак

В Харьковской, Херсонской и Николаевской областях предупредили об угрозе российских воздушных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В Харьковской, Херсонской и Николаевской областях – ракетная опасность", - отмечают в воздушных силах ВСУ.

Также, на юге Украины есть вероятность применения врагом ударных беспилотных летательных аппаратов.

В командовании воздушных сил призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Российские обстрелы Украины

Днем, 17 июня, в воздушных силах ВСУ предупредили о повышенном риске ракетной опасности в Черниговской и Полтавской областях. Вскоре опасность распространилась и на Харьковскую и Днепропетровскую области.

Также, 17 июня, в небе над Киевской областью был зафиксирован беспилотник. По цели работали силы противовоздушной обороны.