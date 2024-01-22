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В Харьковской области произошел пожар в жилом доме, погибли три человека

Понедельник 22 января 2024 21:06
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В Харьковской области произошел пожар в жилом доме, погибли три человека Иллюстративное фото: в Харьковской области из-за пожара погибли три человека (facebook.com / Сергей Крук)
Автор: Владимир Костырин

В поселке Краснопавловка Лозовского района Харьковской области произошел пожар в жилом доме сегодня вечером, 22 января. В результате происшествия погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения "101" в 18.20. Загорелась квартира на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома.

На месте пожарные выяснили, что в комнате горят домашние вещи на площади 9 "квадратов"

"При тушении пожара спасатели обнаружили тела трех человек: мужчины и двух женщин", - рассказали чрезвычайники.

Пожар был полностью ликвидирован в 19:30. От ГСЧС были привлечены 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Также чрезвычайники рассказали, что по предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.

В Харьковской области произошел пожар в жилом доме, погибли три человека

Пожары в Украине

Ранее сообщалось, что 12 января в Харькове произошел пожар в трехэтажном корпусе Областной детской клинической больницы. Тогда более пятидесяти человек были эвакуированы из здания, а также удалось спасти еще несколько граждан, которые оставались в помещении.

Напомним также, в эти выходные в Винницкой области в селе Лучинчик произошло возгорание в одном из жилых домов. В результате погиб 3-летний ребенок. Кроме того, в Днепре в результате пожара в доме погибли женщина и трое детей.

Также сообщалось, что недавно в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке в Саксаганском районе. В результате инцидента пострадали женщина и трое маленьких детей.

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