У Вінницькій області через пожежу в будинку загинула 3-річна дитина (відео)

У Вінницькій області сталось загоряння в одному з житлових будинків. На момент інциденту в будинку перебуло троє малолітніх дітей, одного з них врятувати не вдалось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, в селі Лучинчик Могилів-Подільського району батьки лишили вдома трьох неповнолітніх дітей.

"Загорілося в одній із кімнат будинку, де знаходилася буржуйка. Як спалахнуло, старші діти - 9-річна дівчинка та 6-річний хлопчик одразу вибігли з помешкання на вулицю. Найменша, 3-річна дівчинка, на жаль, залишилася в осередку пожежі. Її врятувати не вдалося", - пояснили в службі.

Двоє старших дітей, за даними рятувальників, наразі госпіталізовані до лікарні.

"Просимо батьків за жодних обставин не лишати дітей наодинці! Вогонь не пробачає помилок!", - наголосили рятувальники.

Нагадаємо, ми повідомляли, дотримання яких правил безпеки може вберегти українців від загорянь в будинку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.