У Харкові сталася пожежа в дитячій лікарні (фото)

У Харкові сталася пожежа в триповерховому корпусі Обласної дитячої клінічної лікарні сьогодні вдень, 12 січня. Понад п'ятдесят людей було евакуйовано з будівлі, а також вдалося врятувати ще кількох громадян, які залишалися в приміщенні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Вогняна НП сталася у приміщенні комори лікарні. Надзвичайники уточнили, що її площа становила 15 кв.м.

Повідомлення про пожежу надійшло на номер "101" о 16:40. У медичному закладі в той момент біла велика кількість дітей. На місце одразу було направлено 11 оперативних відділень ДСНС.

"По прибуттю перших підрозділів спостерігалось задимлення на першому поверсі. До цього моменту персоналом медичного закладу вже було евакуйовано у безпечне місце 52 особи: 23 жінки та 29 дітей", - йдеться в повідомленні.

Надзвичайники розповіли, що під час проведення розвідки вогнеборці врятували із задимленої зони ще 3 жінки та 1 дитину.

Ліквідація пожежі відбулась о 17:30.

Також у ДСНС показали фото з місця вогняної НП у харківській лікарні.

Пожежі в Україні

Раніше повідомлялося, що наприкінці грудня у Києві сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхівки. Внаслідок чого загинула людина.

Крім того, перед Новим роком в Київській області сталася пожежа після нічної атаки дронів-камікадзе. Вогонь спалахнув на об'єкті критичної інфраструктури.

А в середині грудня в селі Гмирянка (Чернігівська область) спалахнула пожежа в приватному будинку. Внаслідок цього загинули мама та двоє дітей.

Додамо, що днями в Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці у Саксаганському районі. Внаслідок інциденту постраждали жінка та троє маленьких дітей.