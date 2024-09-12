У Харківській області рятувальники потрапили під повторний обстріл РФ, є поранені

Як розповіли у відомстві, інцидент стався близько 12:00 у селищі Борова, що в Ізюмському районі. Там рятувальники прибули на виклик через пожежу після обстрілу та потрапили під повторний удар.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу 2 людини загинули, 7 отримали поранення. Серед поранених 3 рятувальників ДСНС. Наразі постраждалих госпіталізовано, їм надається вся необхідна допомога.

Під час обстрілу були пошкоджені 2 пожежні автоцистерни. Загалом пожежі трапились на чотирьох різних локаціях. Горіли торговельний заклад, 2 приватних будинки та трава на відкритій місцевості.

Нагадаємо, сьогодні ми писали про те, що російські війська обстріляли Борову, під Ізюмом Харківської області

Варто зауважити, що росіяни часто застосовують практику подвійних ударів. Вони завдають повторного обстрілу через деякий час після першого - в цей момент на місці перших прильотів вже можуть перебувати медики, рятувальники або правоохоронці. Саме тому це ускладнює рятувальні операції у прифронтових регіонах.