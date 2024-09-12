В Харьковской области спасатели попали под повторный обстрел РФ, есть раненые

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел около 12:00 в поселке Боровая в Изюмском районе. Там спасатели прибыли по вызову из-за пожара после обстрела и попали под повторный удар.

По предварительным данным, в результате обстрела 2 человека погибли, 7 получили ранения. Среди раненых 3 спасателей ГСЧС. В настоящее время пострадавшие госпитализированы, им предоставляется вся необходимая помощь.

Во время обстрела были повреждены 2 пожарные автоцистерны. В целом пожары произошли на четырех разных локациях. Горели торговое заведение, 2 частных дома и трава на открытой местности.

Напомним, сегодня мы писали о том, что российские войска обстреляли Борову под Изюмом Харьковской области.

Следует заметить, что россияне часто применяют практику двойных ударов. Они наносят повторный обстрел через некоторое время после первого - в этот момент на месте первых прилетов уже могут находиться медики, спасатели или правоохранители. Именно поэтому это усложняет спасательные операции в регионах прифронтовых.