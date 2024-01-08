У Харківській області розсилатимуть SMS із закликом до евакуації: кого це торкнеться

За його словами, адміністрація запустила систему оповіщення для жителів прифронтових територій

Фото: Приклад SMS (facebook.com/synegubov.oleg)

В SMS-оповіщенні вказано номер "гарячої лінії" з питань евакуації. SMS розраховані на людей поважного віку, які не мають гаджетів та Інтернету. А також родичів осіб, які проживають у небезпечних прифронтових районах області.

Яких районів це торкнеться

Синєгубов додав, що в області триває процес добровільної рекомендованої евакуації з громад Куп'янського, Чугуївського (Вовчанський напрямок) та Ізюмського (Борівський напрямок) районів.

"Усім, хто бажає тимчасово виїхати з цих та інших прифронтових районів, надається вся необхідна юридична та гуманітарна допомога", - написав очільник області.

Евакуація з Харківської області

У серпні на деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області оголосили проведення обов'язкової евакуації населення.

Наприкінці листопада евакуація дітей з трьох територіальних громад Куп'янського району Харківської області була повністю завершена.