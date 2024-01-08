В Харьковской области будут рассылать SMS с призывом к эвакуации: кого это коснется

Жители прифронтовых районов Харьковской области будут получать SMS с предложением об эвакуации из-за опасности обстрелов со стороны РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
По его словам, администрация запустила систему оповещения для жителей прифронтовых территорий
Фото: Пример SMS (facebook.com/synegubov.oleg)
В SMS-оповещении указан номер "горячей линии" по вопросам эвакуации. SMS рассчитаны на людей почтенного возраста, которые не имеют гаджетов и Интернета. А также родственников лиц, проживающих в опасных прифронтовых районах области.
Синегубов добавил, что в области продолжается процесс добровольной рекомендованной эвакуации из громад Купянского, Чугуевского (Волчанское направление) и Изюмского (Боровское направление) районов.
"Всем, кто желает временно выехать из этих и других прифронтовых районов, предоставляется вся необходимая юридическая и гуманитарная помощь", - написал глава области.
В августе на деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области объявили проведение обязательной эвакуации населения.
В конце ноября эвакуация детей из трех территориальных общин Купянского района Харьковской области была полностью завершена.
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