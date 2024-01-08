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В Харьковской области будут рассылать SMS с призывом к эвакуации: кого это коснется

Архивное фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook com synegubov official)
Автор: Дмитрий Браславский

Жители прифронтовых районов Харьковской области будут получать SMS с предложением об эвакуации из-за опасности обстрелов со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, администрация запустила систему оповещения для жителей прифронтовых территорий

Фото: Пример SMS (facebook.com/synegubov.oleg)

В SMS-оповещении указан номер "горячей линии" по вопросам эвакуации. SMS рассчитаны на людей почтенного возраста, которые не имеют гаджетов и Интернета. А также родственников лиц, проживающих в опасных прифронтовых районах области.

Каких районов это коснется

Синегубов добавил, что в области продолжается процесс добровольной рекомендованной эвакуации из громад Купянского, Чугуевского (Волчанское направление) и Изюмского (Боровское направление) районов. 

"Всем, кто желает временно выехать из этих и других прифронтовых районов, предоставляется вся необходимая юридическая и гуманитарная помощь", - написал глава области.

Эвакуация из Харьковской области

В августе на деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области объявили проведение обязательной эвакуации населения.

В конце ноября эвакуация детей из трех территориальных общин Купянского района Харьковской области была полностью завершена.

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