В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации
В Харьковской области расширили зону эвакуации гражданского населения из Купянского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской ОВА.
Как сообщается, об этом говорили во время заседания Совета обороны Харьковской области с участием военных, чрезвычайников, представителей силовых структур и руководителей районов.
Учитывая ситуацию с безопасностью в Купянском районе, в ходе заседания приняли решение об обязательной эвакуации гражданских из 7 населенных пунктов Шевченковской громады. Это села: Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка.
"В целом планируем эвакуировать из семи населенных пунктов в безопасные места 181 ребенка. Все эвакуированные получат временное жилье, поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к социальным выплатам и гуманитарной помощи. Первоочередную помощь эвакуированным окажут в транзитном центре в Харькове", - отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Ситуация в Харьковской области
Напомним, в последнее время российские войска усилили обстрелы Харькова и области. Также продолжаются ожесточенные бои на Купянском направлении.
В частности, ночью 7 июня оккупанты ударили по Харькову. Мэр города назвал обстрел самым мощным за все время войны. В результате атаки есть погибшие и много раненых.
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