В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской ОВА.

Как сообщается, об этом говорили во время заседания Совета обороны Харьковской области с участием военных, чрезвычайников, представителей силовых структур и руководителей районов.

Учитывая ситуацию с безопасностью в Купянском районе, в ходе заседания приняли решение об обязательной эвакуации гражданских из 7 населенных пунктов Шевченковской громады. Это села: Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка.

"В целом планируем эвакуировать из семи населенных пунктов в безопасные места 181 ребенка. Все эвакуированные получат временное жилье, поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к социальным выплатам и гуманитарной помощи. Первоочередную помощь эвакуированным окажут в транзитном центре в Харькове", - отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.