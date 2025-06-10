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В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации

Харьковская область, Вторник 10 июня 2025 18:32
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В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации Фото: в Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Харьковской области расширили зону эвакуации гражданского населения из Купянского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской ОВА.

Как сообщается, об этом говорили во время заседания Совета обороны Харьковской области с участием военных, чрезвычайников, представителей силовых структур и руководителей районов.

Учитывая ситуацию с безопасностью в Купянском районе, в ходе заседания приняли решение об обязательной эвакуации гражданских из 7 населенных пунктов Шевченковской громады. Это села: Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка.

"В целом планируем эвакуировать из семи населенных пунктов в безопасные места 181 ребенка. Все эвакуированные получат временное жилье, поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к социальным выплатам и гуманитарной помощи. Первоочередную помощь эвакуированным окажут в транзитном центре в Харькове", - отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, в последнее время российские войска усилили обстрелы Харькова и области. Также продолжаются ожесточенные бои на Купянском направлении.

В частности, ночью 7 июня оккупанты ударили по Харькову. Мэр города назвал обстрел самым мощным за все время войны. В результате атаки есть погибшие и много раненых.

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Купянск Харьков Эвакуация Война в Украине
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