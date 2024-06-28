У Харківській області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

За його даними, було ухвалено рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з небезпечних для проживання населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області.

Йдеться про:

села Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка Ізюмського району. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживає 12 дітей із 7 родин;

За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживає із 7 родин; у Богодухівському районі підлягають евакуації 13 дітей з родинами з сіл Олександрівка та Скорики;

підлягають евакуації з родинами з сіл Олександрівка та Скорики; 20 дітей з сім’ями з сіл Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади Куп‘янського району;

з сім’ями з сіл Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади 112 дітей з батьками із 5 старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського, Бугаївського Вовчанської громади Чугуївського району.

Загалом евакуація буде проведена у 24 населених пунктах.

Ситуація у Харківській області

З початку травня у області точаться бойові дії відразу на кількох напрямках. Це пов'язано зі спробою повторного наступу росіян.

Попри бойові дії українська влада намагається оперативно вивезти з небезпечних районів цивільне населення. Зокрема, нещодавно в Уряді розповіли, що особи, які евакуюються з небезпечних районів Харківської області, можуть знову отримувати виплати як переселенці.

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