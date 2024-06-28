В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

По его данным, было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из опасных для проживания населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов области.

Речь идет о:

селах Загрызово, Малиевка, Шийковка, Богуславка, Новая Кругляковка Изюмского района. По нашей информации, в определенных населенных пунктах проживает 12 детей из 7 семей;

По нашей информации, в определенных населенных пунктах проживает 12 детей из 7 семей; в Богодуховском районе подлежат эвакуации 13 детей с семьями из сел Александровка и Скорики;

подлежат эвакуации 13 детей с семьями из сел Александровка и Скорики; 20 детей с семьями из сел Моначиновка, Дорошовка Кондрашевской громады Купянского района;

112 детей с родителями из 5 старостинских округов: Белоколодезского, Юрченковского, Новоалександровского, Ивановского, Бугаевского Волчанской громады Чугуевского района.

В общей сложности эвакуация будет проведена в 24 населенных пунктах.

Ситуация в Харьковской области

С начала мая в области ведутся боевые действия сразу на нескольких направлениях. Это связано с попыткой повторного пришествия россиян.

Несмотря на боевые действия, украинские власти пытаются оперативно вывезти из опасных районов гражданское население. В частности, недавно в Правительстве рассказали, что лица, эвакуируемые из опасных районов Харьковской области, могут снова получать выплаты как переселенцы.

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