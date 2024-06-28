В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

В Харьковской области усилили принудительную эвакуацию семей с детьми из опасных районов. В частности, это касается населённых пунктов Изюмского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
По его данным, было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из опасных для проживания населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов области.
Речь идет о:
В общей сложности эвакуация будет проведена в 24 населенных пунктах.
С начала мая в области ведутся боевые действия сразу на нескольких направлениях. Это связано с попыткой повторного пришествия россиян.
Несмотря на боевые действия, украинские власти пытаются оперативно вывезти из опасных районов гражданское население. В частности, недавно в Правительстве рассказали, что лица, эвакуируемые из опасных районов Харьковской области, могут снова получать выплаты как переселенцы.
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