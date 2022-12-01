В Харьковской области раздались взрывы во время воздушной тревоги
Фото: В Харьковской области раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Харьковской области вечером 1 декабря прогремели взрывы. Местные жители рассказали о "прилетах" в Чугуевском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
"Харьковчане сообщают о звуках за городом", - пишут СМИ.
Согласно данным, в области взрывы прогремели около 23:27 часов. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.
В то же время, местные Telegram-каналы информируют о том, что россияне выпустили по Чугуевскому району ракеты. Именно там граждане и слышали несколько взрывов.
Напомним, 1 декабря в Херсоне и Чернобаевке прогремели взрывы.
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