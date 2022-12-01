В Харьковской области раздались взрывы во время воздушной тревоги

В Харьковской области вечером 1 декабря прогремели взрывы. Местные жители рассказали о "прилетах" в Чугуевском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

"Харьковчане сообщают о звуках за городом", - пишут СМИ.

Согласно данным, в области взрывы прогремели около 23:27 часов. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.

В то же время, местные Telegram-каналы информируют о том, что россияне выпустили по Чугуевскому району ракеты. Именно там граждане и слышали несколько взрывов.