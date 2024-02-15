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У Харківській області пролунали вибухи

Фото: у Харківській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Харківській області пролунали вибухи у ніч проти 15 лютого. Перед тим у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України та "Суспільне. Харків".

Сигнал повітряної тривоги у Харківській області пролунав скоро після опівночі.

Як повідомили військові, фіксується ракетна небезпека для Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей. За мить захисники неба попередили про проліт ракети у напрямку Харківської області.

"Ракета на Харківщині, курсом на південь!" - йдеться в оголошенні.

Заступник командувача оперативного угрупування військ "Харків" бригадний генерал Сергій Мельник "Марсель" о 00:04 закликав у своєму Telegeram жителів обласного центру та регіону перебувати в укритті.

"Харків та область: перебуваємо в укритті!" - йдеться в його повідомленні.

У харківських пабліках та місцевих ЗМІ повідомили про звуки вибухів.

"У Харківській області пролунав вибух... Другий вибух пролунав в області", - йдеться в повідомленні від 00:05 та 00:06 відповідно.

Тим часом у мережі зазначають, що вибухи пролунали в Чугуєві.

Удари РФ по населених пунктах Харківської області

Раніше повідомлялося, що 14 лютого війська РФ ракетами, попередньо з С-300, ударили по Великому Бурлуку в Харківській області. Постраждали семеро людей.

Пізніше поліцейські повідомили, що в результаті удару по селищу загинуло двоє людей. Також була інформація, що під завалами можуть перебувати четверо людей, і правоохоронці та працівники ДСНС проводили рятувальні роботи, розбирали завали.

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ХарківВибухиРакетна атака