У Харківській області пролунали вибухи

Сигнал повітряної тривоги у Харківській області пролунав скоро після опівночі.

Як повідомили військові, фіксується ракетна небезпека для Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей. За мить захисники неба попередили про проліт ракети у напрямку Харківської області.

"Ракета на Харківщині, курсом на південь!" - йдеться в оголошенні.

Заступник командувача оперативного угрупування військ "Харків" бригадний генерал Сергій Мельник "Марсель" о 00:04 закликав у своєму Telegeram жителів обласного центру та регіону перебувати в укритті.

"Харків та область: перебуваємо в укритті!" - йдеться в його повідомленні.

У харківських пабліках та місцевих ЗМІ повідомили про звуки вибухів.

"У Харківській області пролунав вибух... Другий вибух пролунав в області", - йдеться в повідомленні від 00:05 та 00:06 відповідно.

Тим часом у мережі зазначають, що вибухи пролунали в Чугуєві.

Удари РФ по населених пунктах Харківської області

Раніше повідомлялося, що 14 лютого війська РФ ракетами, попередньо з С-300, ударили по Великому Бурлуку в Харківській області. Постраждали семеро людей.

Пізніше поліцейські повідомили, що в результаті удару по селищу загинуло двоє людей. Також була інформація, що під завалами можуть перебувати четверо людей, і правоохоронці та працівники ДСНС проводили рятувальні роботи, розбирали завали.